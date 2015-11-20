Цены на нефть торгуются вблизи трехмесячного минимума

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,11 до $44,29 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,02 до $40,56.

"Рынки нефти держатся в диапазоне, в основном потому что фундаментальные показатели не меняются. Еще рынки боятся прихода иранской нефти", - сказал инвестиционный аналитик Phillip Futures Pte Ltd Дэниэл Энг, пишет Рейтер.

По различным оценкам, предложение нефти на мировом рынке превышает спрос на 0,7-2,5 миллиона баррелей в сутки, и аналитики предсказывают, что избыток сохранится значительную часть 2016 года.

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Трейдеры готовятся к очередному падению цен в марте 2016 года, ожидая необычно теплую зиму и рост поставок иранской нефти после отмены санкций.

"Цены будут очень нестабильными в 2016 году, а в первой его половине будет высокий риск падения цен", - написал в отчете аналитик сырьевого рынка NH Investment and Securities Кан Ю Чин.