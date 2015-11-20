Энергоснабжение Крыма: в результате подрыва выведены из строя 2 из 4 магистральных линий

В результате подрывов электрических опор в ночь на 20 ноября выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепровской энергетической системы ГП «НЭК «Укрэнерго», сегодня около 4 утра на диспетчерский пункт ДНЭС поступило сообщение об отключении линии 330кВ «Мелитополь-Джанкой» - одной из 4 линий электропередач, по которым осуществляется подача электроэнергии на полуостров Крым.

«Попытки аварийного повторного включения и ручного повторного включения предпринятые диспетчером ДНЭС к подключению линии не привели. Выехавшая на место происшествия бригада службы линий Мелитопольского участка Запорожских магистральных электрических сетей обнаружила, что одна из опор магистральной линии повреждена – упала, очевидно, в результате подрыва», - сообщили в пресс-службе ДНЭС.

Сейчас место повреждения оцеплено. На месте происшествия работают специалисты силовых структур.

Читайте такжеБлокада Крыма: почти половина опрошенных украинцев за отключение полуострова от электроэнергии

В ГП «НЭК «Укрэнерго» УНИАН также сообщили, что при аналогичных обстоятельствах сегодня ночью через несколько минут после падения опоры ДНЭС, упала опора магистральной линии 220кВ., в результате чего оказались выведенными из строя 2 из 4 линий энергоснабжения Крыма.

По неофициальным данным, на остальных двух линиях также были произведены взрывы опор, однако они не упали, поэтому энергоснабжения Крыма полностью не прервано.

Как сообщил УНИАН источник в ДСНС Херсонской области, повреждены четыре линии, в крымском направлении.

Так, на линии 330 кВт "Мелитополь-Джанкой", высотой 24 м, подорвана опора в с. Атамань Генического района (в 1,5 км от Чонгара). Энергоснабжение по ней прекращено. На месте работают группы ГУ Нацполиции и Генического отдела полиции, взрывотехники. Территорию охраняют военные.

На второй линии - 330 кВт линия "Каховско-Островская", высотой 24 м - повреждена П-образная опора. В настоящее время она работает, поскольку держится за счет электропроводов.

Третья - 330 кВт "Каховка-Джанкой" - имеет "сквозное повреждение", в настоящее время работает.

Четвертая линия - 220 кВт "Каховка-«Титан" - взрывом повреждена одиночная электроопора в с. Украинка, Чаплынского р-на. Энергоснабжение прекращено.