IFC может выделить "Нафтогазу" $200 миллионов на закупку газа у французской Engie

Международная финансовая корпорация (IFC) может выделить крупнейшему в Украине государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины» 200 млн долл. на закупку природного газа у крупного европейского поставщика углеводородов, французской компании Engie.

Согласно сообщению корпорации, совет директоров IFC 17 декабря рассмотрит вопрос предоставления средств «Нафтогазу».

В сообщении IFC также отмечается, что средства «Нафтогазу» нужны для удовлетворения потребности Украины в импортном газе в течение зимнего сезона 2015-2016 годов.

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Как ранее сообщал УНИАН, в октябре 2015 года Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины подписали кредитное и гарантийное соглашения о предоставлении нашей стране кредита на 300 млн долл. на закупку газа у европейских поставщиков.