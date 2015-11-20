Минэнерго РФ заявляет, что после подрыва двух ЛЭП в оккупированном Крыму могут быть проблемы со светом

В Минэнерго РФ заявили, что после подрыва двух ЛЭП в Крыму существует риск нехватки электроэнергии на оккупированном полуострове в вечернее время.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского ведомства.

"20 ноября вышли из строя ВЛ 220 кВ "Каховская – Титан" и ВЛ 330 кВ "Мелитополь – Джанкой". В стойках опор обнаружены механические повреждения, предположительно от взрывного устройства. Опоры находятся на территории Украины, до выяснения обстоятельств Минэнерго России в постоянном режиме мониторит ситуацию по электроснабжению крымских потребителей. В часы вечернего максимума нагрузок, при отключенных ВЛ 330 кВ "Мелитополь – Джанкой" и ВЛ 220 кВ "Каховская – Титан", существует риск ограничения электроснабжения потребителей в Крыму на величину до 50 -100 МВт", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЭнергоснабжение Крыма: в результате подрыва выведены из строя 2 из 4 магистральных линий

Заявляется, что по факту аварии приведены в готовность резервные источники питания на территории Крымского полуострова. На текущий момент отключений на полуострове нет.

Читайте также"Укрэнерго" заявляет, что снабжает Крым электроэнергией по двум линиям электропередач

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в результате подрывов электрических опор в ночь на 20 ноября выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.