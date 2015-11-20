Подрыв двух ЛЭП может оставить без света 40% Херсонской и Николаевской областей - Минэнергоугля

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предупреждает о риске отключения от электроэнергии 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей из-за подрыва опор линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение аннексированного Россией Крыма.

Как сообщили в министерстве, сейчас энергообеспечение Крыма осуществляется по высоковольтным линиям 330 кВ "Каховская – Островская" и "Каховская – Джанкой" в объеме до 650 МВт мощности при необходимости 900-950 МВт.

"На обеих линиях критические повреждения, которые могут привести к выходу их из строя (например, вследствие неблагоприятных погодных условий - сильных порывов ветра). Это приведет к полному отключению Крыма и существенному снижению надежности энергоснабжения Херсонской и Николаевской областей, которые питаются от ПС "Каховская", - говорится в сообщении министерства.

"При отключении всех трех линий, передающих электроэнергию с подстанции "Каховская" в Крым, создается ситуация, при которой схема подстанции становится крайне ненадежной, и выход из строя еще одного элемента подстанции может привести к ее полному отключению, что, соответственно, обесточит до 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей", - добавили в министерстве.

В настоящее время, по данным Минэнергоугля, специалисты Южной и Днепровской энергосистем определяют объемы необходимых восстановительных работ.

"Начата доставка материалов и оборудования на поврежденные объекты инфраструктуры", - отметили в министерстве.

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Как ранее сообщал УНИАН, в результате подрывов электрических опор в ночь на 20 ноября были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.