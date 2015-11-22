Россия может снизить цены на нефть следом за Саудовской Аравией и Ираком

Россия готова предоставлять Европе скидки на нефть, чтобы сохранить позиции на рынке, сообщает Прайм со ссылкой на источник в правительстве.

"Собеседник агентства сообщил, что РФ "будет биться за свой рынок в Европе", вместе с тем отметив, что саудитам "будет не так легко занять НПЗ, которые исторически работают на нашей нефти" по техническим соображениям", - говорится в сообщении.

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Он также рассказал, что низкие цены на иракскую нефть обусловлены ее сортом.

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Как сообщал УНИАН, Ирак установил официальную цену продажи декабрьских партий сорта Basra Heavy для Европы на 10,40 доллара за баррель ниже Brent, который в четверг торгуется около 44 долларов. Но, по словам источников в торговых кругах, некоторые партии продаются на один или несколько долларов дешевле официальной цены, то есть около 30 долларов.

Ирак занял вместо Саудовской Аравии второе место по поставкам нефти в Европу после России. Конкуренция усилится, когда Иран будет освобожден от санкций и увеличит поставки, что станет еще одной причиной снижения цен.