"Укрэнерго": одну из поврежденных ЛЭП в Крым можно возобновить в течение суток

Госкомпания "Укрэнерго", при условии беспрепятственного и безопасного доступа ремонтного персонала, в течение суток может возобновить работу одной из четырех поврежденных линий электропередач, по которым осуществляется электроснабжение оккупированного Россией Крыма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и угольной промышленности.

"При условии беспрепятственного и безопасного доступа ремонтного персонала в течение суток работа одной из четырех линий, которые были повреждены на юге Украины, может быть возобновлена. Проводится анализ повреждения других линий", - передает пресс-служба слова министра энергетики Владимира Демчишина.

Сейчас, как сообщили в министерстве, продолжается работа кризисного штаба по предотвращению последствий аварии для объединенной энергосистемы Украины.

"По состоянию на сегодняшний день в результате повреждений линий и подстанций энергосистема вынужденно приостановила поставки электричества в двух районах Херсонской области, АР Крым, также возникла опасность для снабжения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

В результате аварии, как отметили в Минэнерго, диспетчеры НЭК "Укрэнерго" вынуждены были изменить загрузку украинских электростанций, уменьшить нагрузку на атомные станции, и дополнительно загрузить ТЭС, а следовательно, увеличить сжигание дефицитного угля.

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"Ремонтные бригады приступили к работе на первых двух линиях, проведены работы по заземлению, чтобы обезопасить людей", - добавили в министерстве.