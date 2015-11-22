"Укрэнерго" готово ликвидировать последствия взрывов электроопор в Херсонской области в течение четырех суток

По его словам, при поступлении команды из главного офиса бригады «Укрэнерго» готовы в течение 40 минут выехать в Генический и Чаплинский районы для восстановления и замены поврежденных опор высоковольтных линий электропередач, по которым подается электроэнергия на временно оккупированную территорию АРК Крым.Об этом на заседании оперативного штаба под руководством председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Путилова сегодня сообщил руководитель Херсонских магистральных электросетей «Укрэнерго» Игорь Босько, сообщается на сайте Херсонской ОГА.

Читайте также"Укрэнерго": одну из поврежденных ЛЭП в Крым можно возобновить в течение суток

Также он добавил, что на данный момент ремонтные бригады и техника предприятия находятся на базе в Новой Каховке.

«Техника и материалы готовы. Бригады «Укрэнерго» готовы в течение четырех суток ликвидировать последствия взрывов», - сказал Босько.

«Когда это произойдет, зависит от результатов переговорных процессов, которые ведут инициаторы блокады с руководством страны.

Сейчас удалось достичь договоренности с активистами энергетической блокады о допуске технической бригады предприятия, которая будет осуществлять объезд обесточенных линий, чтобы иметь возможность контролировать состояние сетей», - сказано в сообщении.

Читайте такжеПодрыв ЛЭП в Крым: полиция открыла четыре уголовных дела

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор выведены из строя двое из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей.

Места вокруг взорванных электроопор блокируют активисты.

В Минэнерго заявили, что сегодня в результате повреждений линий и подстанций энергосистема вынужденно приостановила поставки электричества в двух районах Херсонской области, АР Крым, также возникла опасность для снабжения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей.

В Крыму из-за обесточивания был введен режим чрезвычайной ситуации, 23 ноября объявлен выходным днем. Без электроснабжения осталось почти 2 млн человек.