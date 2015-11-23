Цена на Brent снова упала до $44 за баррель

Мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику в понедельник на фоне опасений относительно сохранения переизбытка предложения сырья на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Отмечается, что по состоянию на 06:52 стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,46% - до 44,22 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI сокращалась на 1,83% - до 41,13 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают с пессимизмом реагировать на данные о том, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 13 ноября, выросли на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 487,3 миллиона баррелей.

"Очень высоко давление со стороны больших запасов нефти в США. Рынки смогут восстановиться, только если они увидят снижение запасов в США", - приводит агентство Рейтер слова аналитика по сырьевым рынкам NH Investment and Securities Кана Ю-ина (Kang Yoo-jin).

С пессимизмом инвесторы восприняли заявления министра нефти Венесуэлы, который сказал в воскресенье о том, что если ОПЕК не изменит свою политику, то в 2016 году цены на "черное золото" могут рухнуть ниже 30 долларов за баррель.

Читайте такжеЦены на нефть торгуются вблизи трехмесячного минимума

Не помогают рынку и данные американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes, которая сообщила в пятницу, что общее число буровых установок в США по итогам завершившейся рабочей недели сократилось на 10 штук, или на 1,3%, и составило 757 единиц.

Читайте такжеВласти РФ опровергают слухи о проблемах с продажей "черного золота": наша нефть востребована