Отключение ЛЭП в направлении Крыма не повлияло на энергоснабжение Херсонской и Николаевской областей – "Укрэнерго"

Отключение линий электропередач в направлении оккупированного Крыма, которое произошло из-за повреждения, не привело к проблемам с энергоснабжением районов Херсонской и Николаевской областей.

Об этом в комментарии УНИАН сказал начальник управления информационной политики госкомпании "Укрэнерго" Зиновий Буцьо.

"В Николаевской абсолютно нормально с энергоснабжением. В двух районах Херсонской области, приближенных к Крыму, есть незначительное снижение напряжения", - сказал Буцьо.

По его словам, в двух районах Херсонской области в некоторых местах напряжение в сети не 220 В, а порядка 210 В.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры остальных линий электропередач.

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Ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявили, что из-за повреждений линий и подстанций отечественная энергосистема вынужденно приостановила поставки электричества в двух районах Херсонской области, АР Крым, также возникла опасность для снабжения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач. В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.