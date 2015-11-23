"Газпром" продаст долю в газопроводе, соединяющем Бельгию и Великобританию

«Газпром» намерен выйти из капитала компании Interconnector (UK) Ltd., владеющей газопроводом, соединяющим Бельгию с Великобританией. Вопрос об этом будет рассмотрен на заседании совета директоров «Газпрома», намеченном на 30 ноября 2015 года, отмечается в сообщении компании.

В настоящее время «Газпрому» принадлежит 10% в капитале компании Interconnector, крупнейшим акционером которой является бельгийская Fluxys Europe B.V., владеющая сетью транснациональных газопроводов в Северо-Западной Европе с ежегодной пропускной способностью 82 млрд куб. м, пишет РБК.

В октябре 2015 года глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе V Петербургского международного газового форума обсудил с главным исполнительным директором бельгийской Fluxys Вальтером Пираером возможность расширения партнерских отношений в газовой сфере и, в частности, транзит российского газа через территорию Бельгии.

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Газопровод Interconnector длиной 235 км проходит по дну Северного моря, соединяет британский терминал Bacton с бельгийским Зеебрюге. В 2014 году «Газпром» поставил на британский рынок 10,09 млрд куб.м газа, через дочернюю компанию «Газпром Маркетинг энд Трейдинг Ритэйл» конечным потребителям Великобритании было поставлено 3,36 млрд куб. м.