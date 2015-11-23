Саудовская Аравия и Ангола обошли Россию на рынке нефти в Китае - СМИ

Россия лишилась статуса крупнейшего поставщика нефти в Китай, сообщает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, Россия опустилась сразу на две строчки.

Согласно данным китайской таможни, лидерство среди импортеров нефти перешло Саудовской Аравии, которая по итогам октября продала Китаю 3,99 миллиона тонн нефти, что на 25% больше, чем в сентябре, на втором месте Ангола, которая нарастила нефтяные поставки в Китай на 27% и поставила 3,64 миллиона тонн. Россия оказалась на третьем месте, поставив на 16% меньше, чем месяцем ранее: 3,41 миллиона тонн.

Читайте такжеВласти РФ опровергают слухи о проблемах с продажей "черного золота": наша нефть востребована

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Иран потеснят Россию на нефтяном рынке Европы.

Читайте такжеВытесняя Россию: шведская Preem впервые за 20 лет купила нефть у Саудовской Аравии