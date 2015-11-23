Цены на нефть продолжают падать

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений сохранения избыточного предложения на рынке "черного золота" и укрепления доллара, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 12:36 стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,7% - до 43,89 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI сокращалась на 2,85% - до 40,7 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов понедельника было зафиксировано снижение нефти марки WTI более чем на 3%. Цена на нефть марки Brent теряла 2%", - говорится в сообщении.

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Последние данные из США продолжают указывать на переизбыток предложения нефти. Так, согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 13 ноября, выросли на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 487,3 миллиона баррелей.

Отмечается, что укрепление доллара также оказывает давление на цены на нефть. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) по состоянию на 12.36 увеличивался на 0,2% - до 99,87 пункта.

"Достижение долларом максимальных отметок за семь месяцев вызвал опасения относительно быстрого роста курса американской валюты", - сказал аналитик CMC Markets Джаспер Лоулер (Jasper Lawler) агентству Reuters.

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Он также отметил, что в значительной степени причина того, что происходит с WTI, заключается в том, что цена эталона пробила психологически важную отметку в 40 долларов после того, как длительное время держалась выше нее. Теперь Brent приходится следовать за WTI, и достижение августовских минимумов сейчас на повестке дня.