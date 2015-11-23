ЛЭП в Крым могут восстановить за три дня, но нужно разрешение СБУ - Демчишин

Об этом сообщил в ходе экстренного заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Линии передач мы готовы отремонтировать в течение 72 часов. Линии находятся на земле, надо провести обмер, должны поработать специальные органы – МВД или СБУ, которые обследуют периметр и дадут нам разрешение. После этого мы сможем провести ремонтные работы», - сказал Демчишин.

Он напомнил, что всего были повреждены 4 линии электропередач мощностью 220 и 330 киловольт. «Сейчас у ремонтных служб «Укрэнерго» нет возможности проводить работы на этих линиях, поскольку там были идентифицированы взрывные средства, - сказал Демчишин. - В момент падения электросетей на землю, к счастью, никто не пострадал. Есть сложности с поставкой в Херсонской и Николаевской области (электроэнергии - УНИАН)».

Он также сообщил, что на текущий момент в зоне осложнения поставок электроэнергии остаются 330 домохозяйств, в также несколько предприятий, в том числе специфических.

В то же время, по словам Демчишина, энергетикам удается балансировать энергосистему страны.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры остальных линий электропередач. В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявляли, что из-за повреждений линий и подстанций отечественная энергосистема вынужденно приостановила поставки электричества в двух районах Херсонской области, АР Крым, также возникла опасность для снабжения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма, стартовавшей 20 сентября, продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач. В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.