МВД разрешает ремонт только на одной поврежденной ЛЭП - Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что на данный момент ремонтные работы можно проводить только на одной поврежденной ЛЭП в Херсонской области, где правоохранители провели проверки на наличие взрывчатки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на внеочередном заседании правительства.
По данным Авакова, ремонтные работы сейчас можно проводить только на одной линии 220 кВ "Каховка - Титан".
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«Относительно остальных мы настаиваем, что пока на них работы проводить нельзя, пока мы полностью не проведем санацию этих линий с точки зрения потенциальных угроз дополнительных взрывов и диверсионных атак», - заявил министр.
Он отметил, ведомство располагает информацией о том, что такие атаки возможны и планируются.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор было выведено из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.
В СБУ заявили, что совместно с МВД проверят, не заложены ли взрывные устройства под другие опоры ЛЭП в Херсонской области.