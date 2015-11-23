МВД разрешает ремонт только на одной поврежденной ЛЭП - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на внеочередном заседании правительства.

По данным Авакова, ремонтные работы сейчас можно проводить только на одной линии 220 кВ "Каховка - Титан".

Читайте такжеРоссия разместила танки и "Грады" у линии разграничения между Крымом и Херсонщиной из-за подрыва ЛЭП - Кива

«Относительно остальных мы настаиваем, что пока на них работы проводить нельзя, пока мы полностью не проведем санацию этих линий с точки зрения потенциальных угроз дополнительных взрывов и диверсионных атак», - заявил министр.

Он отметил, ведомство располагает информацией о том, что такие атаки возможны и планируются.

Читайте такжеЛЭП в Крым могут восстановить за три дня, но нужно разрешение СБУ - Демчишин

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор было выведено из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

В СБУ заявили, что совместно с МВД проверят, не заложены ли взрывные устройства под другие опоры ЛЭП в Херсонской области.