Венесуэла пугает мир нефтью по $25 за баррель
Цены на нефть могут упасть до 25 долларов за баррель при сохранении нынешней политики ОПЕК, направленной на удержание доли рынка.
Если ОПЕК не примет мер по стабилизации рынка, то стоимость барреля нефти, вероятно, снизится до отметок в районе 25 долларов, сообщает РБК со ссылкой на заявление министра нефти Венесуэлы Еулохио дель Пино.
"Выступая в кулуарах форума стран-экспортеров газа в Тегеране, он потребовал от картеля установить "равновесную цену", которая покрывала бы расходы на новые инвестиции в производственные мощности", - говорится в сообщении.
По словам дель Пино, Саудовская Аравия и Катар рассматривают венесуэльское предложение по равновесной цене на уровне 88 долларов за баррель. Он добавил, что 3 декабря, накануне саммита ОПЕК, в Вене состоится неформальная встреча представителей участников картеля.
"Совещание министров нефти стран, входящих в ОПЕК, будет посвящено обсуждению политики картеля в условиях затоваривания рынка, которое привело к падению цен на 45% за последние 12 месяцев. На ОПЕК приходится 40% мировой добычи, и в борьбе за долю рынка картель на протяжении 17 месяцев превышает согласованный им же потолок добычи в 30 миллионов баррелей в день", - подчеркивается в статье.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил на прошлой неделе, выступая по государственному телевидению, что он намерен в понедельник, 23 ноября, встретиться в Тегеране с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить цены на нефть.
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Подчеркивается, что по оценке главного финансового директора норвежской нефтяной компании Statoil Ханс Якоб Хегге, цены на нефть на протяжении ближайших двух лет будут находиться в районе 50 долларов/баррель.
Аналитики Goldman Sachs предупредили в конце октября, что дефицит места в хранилищах нефтепродуктов может привести к падению спроса на нефть со стороны нефтепереработчиков, что в свою очередь может вызвать новый обвал цен. Они, правда, не уточнили, до какого уровня.
В Международном энергетическом агентстве считают, что темпы увеличения спроса на нефть в 2016 году замедлятся сильнее, чем ожидалось, так как низкие цены уже не будут его стимулировать.
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В правительстве России, отмечает издание, при составлении макропрогноза на 2016 года рассматривают в качестве негативного сценария стоимость нефти в диапазоне 30-35 долларов за баррель.