Венесуэла пугает мир нефтью по $25 за баррель

​Если ОПЕК не примет мер по стабилизации рынка, то стоимость барреля нефти, вероятно, снизится до отметок в районе 25 долларов, сообщает РБК со ссылкой на заявление министра нефти Венесуэлы Еулохио дель Пино.

"Выступая в кулуарах форума стран-экспортеров газа в Тегеране, он потребовал от картеля установить "равновесную цену", которая покрывала бы расходы на новые инвестиции в производственные мощности", - говорится в сообщении.

По словам дель Пино, Саудовская Аравия и Катар рассматривают венесуэльское предложение по равновесной цене на уровне 88 долларов за баррель. Он добавил, что 3 декабря, накануне саммита ОПЕК, в Вене состоится неформальная встреча представителей участников картеля.

"Совещание министров нефти стран, входящих в ОПЕК, будет посвящено обсуждению политики картеля в условиях затоваривания рынка, которое привело к падению цен на 45% за последние 12 месяцев. На ОПЕК приходится 40% мировой добычи, и в борьбе за долю рынка картель на протяжении 17 месяцев превышает согласованный им же потолок добычи в 30 миллионов баррелей в день", - подчеркивается в статье.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил на прошлой неделе, выступая по государственному телевидению, что он намерен в понедельник, 23 ноября, встретиться в Тегеране с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить цены на нефть.

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Подчеркивается, что по оценке главного финансового директора норвежской нефтяной компании Statoil Ханс Якоб Хегге, цены на нефть на протяжении ближайших двух лет будут находиться в районе 50 долларов/баррель.

Аналитики Goldman Sachs предупредили в конце октября, что дефицит места в хранилищах нефтепродуктов может привести к падению спроса на нефть со стороны нефтепереработчиков, что в свою очередь может вызвать новый обвал цен. Они, правда, не уточнили, до какого уровня.

В Международном энергетическом агентстве считают, что темпы увеличения спроса на нефть в 2016 году замедлятся сильнее, чем ожидалось, так как низкие цены уже не будут его стимулировать.

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В правительстве России, отмечает издание, при составлении макропрогноза на 2016 года рассматривают в качестве негативного сценария стоимость нефти в диапазоне 30-35 долларов за баррель.