Аваков предлагает СНБО разорвать контракт на поставки электроэнергии в Крым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предлагает принять на уровне Совета национальной безопасности и обороны решение о прекращении действия контрактов на поставки электроэнергии в Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на внеочередном заседании правительства.

"Скажу как член правительства, а не как глава МВД. На мой взгляд, отвечая на вопросы об эмбарго в отношении продуктов Украины, которыми нам угрожала Российская Федерация несколько дней назад, думаю, нам стоит принять политическое решение на уровне СНБО, на уровне правительства о том, чтобы прекратить действие контрактов на поставку электроэнергии. И это не вопрос поврежденных линий, это вопрос нашей позиции" - заявил Аваков.

Напомним, также Аваков заявил, что на данный момент ремонтные работы можно проводить только на одной поврежденной ЛЭП в Херсонской области, где правоохранители провели проверки на наличие взрывчатки.

По его данным, ремонтные работы сейчас можно проводить только на одной линии 220 кВ "Каховка – Титан".

«Относительно остальных мы настаиваем, что пока на них работы проводить нельзя, пока мы полностью не проведем санацию этих линий с точки зрения потенциальных угроз дополнительных взрывов и диверсионных атак», - заявил министр.

Он отметил, ведомство располагает информацией о том, что такие атаки возможны и планируются.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор было выведено из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

В СБУ заявили, что совместно с МВД проверят, не заложены ли взрывные устройства под другие опоры ЛЭП в Херсонской области.