В Минэнерго РФ прогнозируют дефицит бензина в Крыму через 10 суток

В Министерстве энергетики РФ прогнозируют, что в Крыму через 10 суток может начаться дефицит бензина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского ведомства.

При этом в министерстве назвали ситуацию с топливообеспечением оккупированного Крыма "стабильной".

"Запас топлива для ГТЭС (мобильные газотурбинные электрические станции) превышает 29 суток, запасы топлива для прочих потребителей по основным видам нефтепродуктов составляют: бензин АИ-92 - 10 суток; - бензин АИ-95 - 13 суток; дизельное топливо - 26 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Керченская паромная переправа работает в штатном режиме.

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"Министерство энергетики Российской Федерации в оперативном режиме осуществляет мониторинг ситуации с топливообеспечением", - заявили в ведомстве.