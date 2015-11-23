Демчишин: повреждение ЛЭП в Херсонской области не угрожает энергосистеме Украины

Ситуация с повреждением ЛЭП в Херсонской области не угрожает энергосистеме Украины.

Об этом заявил министр энергетики Владимир Демчишин сегодня на заседании правительства.

«В течение первых 15 минут после этих повреждений действительно были определенные угрозы. Пришлось разбалансировать систему, поскольку это было неожиданно, и более того, достаточно большой объем одновременно мощности был отключен от потребителей», - отметил он.

«Но никакой ни технологической, ни другой угрозы на данный момент нет», - заявил Демчишин, добавив, что «все работы по ребалансировке системы и запитке тех районов, которые были отключены, были проведены успешно. И на данный момент есть несколько небольших населенных пунктов в Херсонской области, которые все еще без электрического снабжения, мы этим занимаемся».

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры остальных линий электропередач. В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявляли, что из-за повреждений линий и подстанций отечественная энергосистема вынужденно приостановила поставки электричества в двух районах Херсонской области, АР Крым, также возникла опасность для снабжения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма, стартовавшей 20 сентября, продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач. В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.