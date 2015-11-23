В правительстве РФ рассказали, сколько жителям Крыма придется сидеть при свечах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Решается вопрос об ускорении строительства энергомоста (провести ЛЭП по дну через Керченский пролив - УНИАН). К середине декабря острота проблемы энергоснабжения Крыма будет значительно уменьшена», - заявил Козак.

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Он заверил, что до 2016 года все объекты жизнеобеспечения будут работать в полном объеме, хотя возможно веерное отключение жилого фонда.

По его словам, Крым обеспечен электроэнергией на 30%.

«Ситуация в Крыму сложная, но не катастрофичная. Собственная генерация обеспечивает полуостров электроэнергией на 30%; все социально значимые объекты работают в штатном режиме, функционирует аэропорт и транспортная инфраструктура», - сказал Козак.

При этом он считает, что сложившаяся ситуация «ожидаемая» и власти якобы успели соответствующим образом подготовиться.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры остальных линий электропередач. В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявляли, что из-за повреждений линий и подстанций отечественная энергосистема вынужденно приостановила поставки электричества в двух районах Херсонской области, АР Крым, также возникла опасность для снабжения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма, стартовавшей 20 сентября, продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач. В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.