Россия не может обесточить Украину в ответ на блокаду Крыма – Демчишин

Энергосистемы Украины и России работают таким образом, что Россия не имеет технических возможностей обесточить часть территории Украины в ответ на энергоблокаду Крыма, сообщил в ходе брифинга в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Наши системы работают таким образом, что они не имеют влияния (друг на друга - УНИАН). В момент нехватки ресурса, идет переток электроэнергии. Каких-либо ограничений нет, и нет зависимости (систем - УНИАН)», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры остальных линий электропередач. В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявляли, что из-за повреждений линий и подстанций отечественная энергосистема вынужденно приостановила поставки электричества в двух районах Херсонской области, АР Крым, также возникла опасность для снабжения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей.

Читайте такжеДемчишин: повреждение ЛЭП в Херсонской области не угрожает энергосистеме Украины

По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма, стартовавшей 20 сентября, продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач. В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.