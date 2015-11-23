Украина до конца года не будет покупать росийский газ

Украина не планирует закупать дополнительные объемы газа в России для прохождения отопительного сезона, поскольку существующих запасов в 16,5 млрд кубометров достаточно при условии нынешней благоприятной погоды и снижения потребления топлива в среднем на 17-19%.

Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«У нас накопленный ресурс – 16,5 млрд кубометров. На конец года будет даже больше 16 млрд кубометров. В прошлом году это (показатель запасов газа - УНИАН) было порядка 14 млрд кубометров, - сказал Демчишин. – При этом потребление сократилось. По газу порядка 17-19%, по электроэнергии – 13-14%».

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Кроме того, Демчишин отметил, что угля на станциях также накоплено достаточно. «На станциях сейчас 2,2 млн тонн, - отметил Демчишин. – Ждем также судно. Это 168 тыс. тонн из ЮАР. В ближайшее время придет в порт Южный».

Также министр подчеркнул, что на объектах ТКЭ накоплен аварийный запаса мазута.