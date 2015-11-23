От подрыва ЛЭП страдают украинцы с обеих сторон - Демчишин

Об этом сообщает Mignews.

"Был разговор с лидерами крымскотатарского народа. Я так понимаю, что и Джемилев, и Чубаров понимают, что от подрыва ЛЭП страдают украинские граждане по обе стороны", - подчеркнул Демчишин.

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Также он отметил, что в субботу, 21 ноября, сотрудники правоохранительных органов пытались предотвратить несчастные случаи из-за напряжения в проводах.

Как сообщал УНИАН, ранее Арсен Аваков заявил, что МВД разрешает ремонт только на одной поврежденной ЛЭП.