От подрыва ЛЭП страдают украинцы с обеих сторон - Демчишин
16:48, 23 ноября 2015Энергетика
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От последствий подрыва линий электропередач, который произошел в районе с.Чаплинка Херсонской области, страдают украинские граждане с обеих сторон. Такое мнение во время брифинга в Кризисном медиа-центре выразил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.
Милиция пыталась предотвратить несчастные случаи из-за подрыва ЛЭП / facebook.com/kivailya
Об этом сообщает Mignews.
"Был разговор с лидерами крымскотатарского народа. Я так понимаю, что и Джемилев, и Чубаров понимают, что от подрыва ЛЭП страдают украинские граждане по обе стороны", - подчеркнул Демчишин.
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Также он отметил, что в субботу, 21 ноября, сотрудники правоохранительных органов пытались предотвратить несчастные случаи из-за напряжения в проводах.
Как сообщал УНИАН, ранее Арсен Аваков заявил, что МВД разрешает ремонт только на одной поврежденной ЛЭП.
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