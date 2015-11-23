Яценюк вспомнил о скандальном контракте на поставки электроэнергии в Крым: требует наказать виновных

Об этом он сказал на внеочередном заседании правительства в понедельник, передает «Украинская правда».

"Напомню, что мной как премьером было назначено служебное расследование о подписании пресловутого контракта на поставки электроэнергии в АРК. По его результатам, было установлено, что контракт содержал норму о поставках электроэнергии не в Автономную Республику Крым, Украина, а в какой-то непонятный "Крымский федеральный округ", – заявил Яценюк.

По его словам, материалы расследования в настоящий момент переданы в Генпрокуратуру.

"Я надеюсь, что ГПУ завершит расследование и привлечет лиц, виновных в подписании, к ответственности. Мной лично были направлены материалы в правоохранительные органы", - заявил премьер.

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Как известно, контракт на импорт российской электроэнергии 28 декабря 2014 года подписал и. о. генерального директора ГП "Укринтерэнерго" Василий Андриенко, который был назначен на эту должность за несколько дней до подписания.

Яценюк только в конце января 2015 года обратил свое внимание на контракт, в котором употребляется понятие "Крымский федеральный округ".

Министр Владимир Демчишин раньше оправдывался, что в конечном варианте текста контракта словосочетание "Крымский федеральный округ" отсутствует.

Также он заверил, что договор является выгодным для украинской стороны и благодаря его подписанию в Украине прекратились веерные отключения.