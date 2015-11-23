Активисты допустят энергетиков к ремонту ЛЭП после обрезания проводов на Крым – "Укрэнерго"

Об этом на пресс-конференции заявил временно исполняющий обязанности директора госкомпании «Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Обязательным условием для того, чтобы допустить нас к восстановлению линий, со стороны этих представителей является гарантированная непоставка электроэнергии в Крым до решения ряда политических вопросов, которые они выдвигают в рамках своей акции", - сказал Ковальчук.

По его словам, для обеспечения возможности выполнить ремонт опор ЛЭП активисты предложили физически исключить возможность поставок электроэнергии в Крым.

Читайте такжеЛЭП в Крым могут восстановить за три дня, но нужно разрешение СБУ - Демчишин

"Для того чтобы им обеспечить эту гарантию, мы должны разрезать провода на всех четырех линиях на анкерно-угловых опорах, ближайших к месту событий, после этого они допускают нас к восстановлению линий электропередач", - сказал директор госкомпании.

Также он отметил, что данное требование будет обсуждаться с представителями Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и силовых структур.

Читайте такжеРоссия не может обесточить Украину в ответ на блокаду Крыма – Демчишин

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры остальных линий электропередач.

По информации «Укрэнерго», в настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.