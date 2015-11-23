Скандал из-за трех слов в контракте: Демчишин не понимает, за что Яценюк требует наказания

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявляет об отсутствии в контракте на поставку электроэнергии в оккупированный Крым упоминания о «крымском федеральном округе», поэтому не видит необходимости поиска виновных в заключении данного контракта.

Об этом министр заявил на брифинге, комментируя сегодняшнее заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который сказал, что в контракте указан «крымский федеральный округ».

«Я неоднократно показывал оригинал, в котором никакой ссылки на федеральный округ не было. Поэтому я не знаю откуда у него (Яценюка – УНИАН) такая информация. Документы направлены в Генпрокуратуру было проведено соответствующее расследование, поэтому мне кажется, что возвращаться к этому вопросу нет смысла», - подчеркнул Демчишин.

Вместе с тем, министр сообщил, что госкомпания «Укринтерэнерго» своевременно расплачивается с «Энергорынком» за приобретенную электроэнергию для поставок в Крым, чего раньше не делал холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

«Поставки электроэнергии осуществлялось и до 2015 года. Этим занимался ДТЭК. Когда ДТЭК поставлял электроэнергию и не рассчитывался с «Энергорынком» - это было «хорошо», никого это не беспокоило и все были счастливы. А когда начало работать госпредприятие «Укринтерэнерго», своевременно рассчитываться с «Энергорынком» и зарабатывать деньги для государства, то это всем не нравится», - возмутился Демчишин.

Как сообщалось ранее, сегодня, 23 ноября, премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил надежду, что Генеральная прокуратура Украины привлечет к ответственности виновных в подписании контракта на поставку электроэнергии в "крымский федеральный округ".

При этом ранее глава Минэнергоугля также неоднократно опровергал упоминания о «крымском федеральном округе».