Демчишин рассказал, сколько Украина заработала на поставках электроэнергии в Крым

Об этом на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Договор за период существования, за десять месяцев, принес прибыль. На сколько я помню, в марже это приблизительно 3%. Но учитывая значительный объем (экспорта электроэнергии – УНИАН) – это больше 300 млн грн», - сказал министр.

По его словам, оборот от операции по поставке электроэнергии на полуостров за январь-октябрь составил порядка 8 млрд грн.

«Мне кажется, договор однозначно коммерчески выгодный. Хоть он и не является коммерческим. Маржа всего лишь 3%», - отметил министр.

Ранее Демчишин заявлял, что вопрос продления контракта на поставки электроэнергии в Крым является предметом обсуждения и решения правительства и Совета национальной безопасности и обороны.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры остальных линий электропередач.

Участники блокады оккупированного Крыма готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач лишь при условии обрезания проводов в направлении полуострова.

По информации «Укрэнерго», в настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.