Энергетики просят штаб блокады Крыма разблокировать доступ к поврежденным ЛЭП

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, главный вопрос встречи – допуск ремонтных бригад на места повреждений и начало работ по восстановлению поврежденных опор линий.

Как сообщил УНИАН в.и.о. начальника ГУ Нацполиции Херсонской области Артур Мериков, опоры до сих пор находятся в поврежденном состоянии на месте происшествия, участники блокады перекрыли к ним доступ и не дают аварийщикам возможности хотя бы заземлить ЛЭП.

Ранее инициатор блокады Ленур Ислямов заявлял, что активисты не собираются предоставлять аварийным бригадам допуск к поврежденным опорам ЛЭП, «пока не будут выпущены активисты и политзаключенные».

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

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23 ноября в «Укрэнерго» заявили, что отключение линий электропередач в направлении оккупированного Крыма, которое произошло из-за повреждения, не привело к проблемам с энергообеспечением районов Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач. В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.