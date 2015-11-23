"Газпром" хочет построить СПГ-завод на Черном море

Российский монополист "Газпром" объявил тендер на оказание услуги по обоснованию инвестиций в строительство СПГ-завода в районе побережья Черного моря (Краснодарский край), сообщается в материалах компании.

Предполагаемая мощность завода – 500 тысяч тонн СПГ в год. "Газпром" сейчас владеет долей в СПГ-заводе на Сахалине мощностью около 10 миллионов тонн, пишет Прайм.

Согласно документации, консультант обязан рассмотреть, в частности, различные варианты размещения площадки завода по производству СПГ и отгрузочного терминала, включая вариант создания плавучего завода СПГ.

В том числе, для каждого варианта размещения СПГ-завода рассмотреть маршруты транспортировки газа до завода и способы доставки СПГ до конечных потребителей. Также провести оценку возможности дальнейшего расширения мощности завода до 1 миллиона тонн СПГ в год.

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Сметная стоимость строительства должна определяться в соответствии с требованиями, которые перечислены в документе. Заявки принимаются до 7 декабря, итоги планируется подвести 11 декабря.

Начальная стоимость договора составляет 135,8 миллиона рублей.