Демчишин хочет до 20 декабря договорится с РФ о поставках газа в новом году

Украина планирует согласовать возможности и условия поставок российского газа в 1 квартале 2016 года, в случае необходимости, до 20 декабря текущего года, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Я думаю, что в ближайшее время все осуществится. И до 20 декабря мы согласуем все условия», - сказал Демчишин.

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Ранее он отмечал, что Украине до конца года нет необходимости закупать дополнительные объемы российского газа, поскольку запасов пока достаточно для прохождения отопительного сезона.