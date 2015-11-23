В "Газпроме" допустили прекращение поставок газа в Украину через два дня

Об этом сообщил глава нефтегазового гиганта Алексей Миллер, передает ТАСС.

«Заканчиваются объемы предоплаченного газа. Я думаю, что сейчас осталось… может быть, дня на два», - сказал Миллер. По его словам, сейчас Украина отбирает очень маленький объем газа, однако даже с учетом этого «предоплаченного газа осталось на несколько дней».

«Если не будет предоплаты, поставки газа будут прекращены», - подчеркнул глава «Газпрома». Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что последний транш предоплаты за газ поступил от Украины 5 ноября.

Читайте такжеСМИ: В Украине дорожает все, кроме сигарет

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что Украина не планирует закупать дополнительные объемы газа в России для прохождения отопительного сезона, поскольку существующих запасов в 16,5 млрд кубометров достаточно при условии нынешней благоприятной погоды и снижения потребления топлива в среднем на 17-19%.