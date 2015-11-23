РФ пытается ускорить запуск энергомоста в оккупированный Крым

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минэнерго Александра Новака.

«Конечно, сейчас Крым испытывает дефицит мощностей примерно на 60–70% ввиду отсутствия перетоков из украинской энергосистемы. Мы вынуждены сегодня ввести график временных отключений, то есть жилищный фонд, предприятия обеспечиваются электроэнергией по графику. Это несколько часов в сутки в течение нескольких периодов. В разных регионах это по-разному, но график составлен таким образом, чтобы равномерно распределить существующие возможности энергообеспечения», - сказал Новак.

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Он добавил, что в настоящее время в Севастополе и Москве работают оперативные штабы. «Мы предпринимаем меры сейчас для того, чтобы в первую очередь ускорить строительство энергомоста, приблизить его ввод в эксплуатацию, что даст возможность еще поставить, введя первую очередь, дополнительно порядка 400 МВт мощностей», - сказал министр.

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Изначально запуск планировался на март 2016 года, потом был перенесен на декабрь 2015 года, сейчас же из-за аварии на ЛЭП идет активная работа по ускорению этого процесса. Новак не назвал точную дату ввода первой очереди энергомоста, добавив лишь, что сейчас ценен каждый день.

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«С вводом второй очереди Крым полностью будет обеспечен электроэнергией за счет собственной генерации и перетоков из энергосистемы России», - сказал Новак. Ранее вторую очередь энергомоста в Крым планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

23 ноября в «Укрэнерго» заявили, что отключение линий электропередач в направлении оккупированного Крыма, которое произошло из-за повреждения, не привело к проблемам с энергообеспечением районов Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач. В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.