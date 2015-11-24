Коболев: Украина обеспечит себя газом независимо от решений России о прекращении поставок

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Коболев отметил, что потребности в газе Украина может обеспечить с европейского направления.

"Сегодня получил много вопросов от совершенно разных людей на тему "что будет, если нам перекроют газ со стороны РФ?". Отвечаю: мы можем обеспечить потребности Украины в газе этой зимой с европейского направления. И следующей. И любой другой. Диверсификация и рынок газа реально работают", - подчеркнул руководитель "Нафтогаза".

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Сьогодні, на свій превеликий подив, отримав багато питань від абсолютно різних людей на тему "що буде, якщо нам перекрию... Posted by Andriy Kobolyev on Monday, November 23, 2015

Как сообщал УНИАН, Россия может прекратить поставки газа в Украину через несколько дней, так как «Газпром» не получил новую предоплату от «Нафтогаза».

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что Украина не планирует закупать дополнительные объемы газа у России для прохождения отопительного сезона, поскольку имеющихся запасов в 16,5 млрд кубометров достаточно при условии нынешней благоприятной погоды и снижения потребления топлива в среднем на 17-19%.