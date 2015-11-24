Заявление Саудовской Аравии вызвало рост цен на нефть
Сегодня утром стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла до 44,99 доллара за баррель.
Мировые цены на нефть во вторник сохраняют положительную динамику, к которой они перешли в понедельник вечером после резкого снижения на фоне заявлений Саудовской Аравии о готовности сотрудничать со странами-членами ОПЕК для стабилизации мирового нефтяного рынка, свидетельствуют данные торгов.
Сегодня утром стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% - до 44,99 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,42% - до 41,92 доллара за баррель, пишет Прайм.
В понедельник Саудовская Аравия заявила, что готова сотрудничать с нефтедобытчиками и экспортерами нефти, как входящими в ОПЕК, так и вне картеля, для того, чтобы обеспечить стабильность цен на "черное золото" и всего нефтяного рынка. После этого заявления стоимость нефти перешла к росту, хотя ранее падала на на 2-3%.
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"Вероятно, рынок будет колебаться на любых новостях перед заседанием ОПЕК. Похоже, волатильность будет сохраняться", - заявил глава отдела по инвестициям Ayers Alliance Securities Джонатан Барратт агентству Блумберг.