Заявление Саудовской Аравии вызвало рост цен на нефть

Мировые цены на нефть во вторник сохраняют положительную динамику, к которой они перешли в понедельник вечером после резкого снижения на фоне заявлений Саудовской Аравии о готовности сотрудничать со странами-членами ОПЕК для стабилизации мирового нефтяного рынка, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% - до 44,99 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,42% - до 41,92 доллара за баррель, пишет Прайм.

В понедельник Саудовская Аравия заявила, что готова сотрудничать с нефтедобытчиками и экспортерами нефти, как входящими в ОПЕК, так и вне картеля, для того, чтобы обеспечить стабильность цен на "черное золото" и всего нефтяного рынка. После этого заявления стоимость нефти перешла к росту, хотя ранее падала на на 2-3%.

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"Вероятно, рынок будет колебаться на любых новостях перед заседанием ОПЕК. Похоже, волатильность будет сохраняться", - заявил глава отдела по инвестициям Ayers Alliance Securities Джонатан Барратт агентству Блумберг.