"Укртрансгаз" заменил 10 километров газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород"

Оператор отечественной газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» завершила строительство нового участка магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» взамен трубопровода, который был выведен из эксплуатации, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что, согласно проектной документации, были выполнены следующие основные работы: строительство трубопровода общей протяженностью 9,82 км и диаметром DN 1400, установка нового охранного кранового узла, монтаж перемычки, а также обустройство перехода магистрального трубопровода через автодорогу «Маркизовка-Вознесенское».

Как сообщила пресс-служба, после завершения строительства нового участка газопровода существующий трубопровод был выведен из эксплуатации и полностью демонтирован.

На новом газопроводе проведены работы по очистке полости трубопровода, испытанию его на прочность и проверки на герметичность. Готовится документация для представления в Государственную архитектурно-строительную инспекцию для ввода новопостроенного участка в эксплуатацию.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».