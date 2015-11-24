На админгранице с Крымом начали восстановительные работы на одной из поврежденных электроопор ЛЭП

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго"

"Сегодня утром бригада Херсонских магистральных сетей Южной энергосистемы ГП "НЭК "Укрэнерго" прибыла на место повреждения опоры указанной линии. В настоящее время проводится расчистка территории, демонтаж разрушенной опоры и идет подготовка к установке новой опоры.

"Уже пробурена яма для ее установки, на завтра запланирован монтаж конструкции и проводов на опоре и работы на соседних опорах, наклонившихся вследствие разрезания проводов протестующими. Восстановление этих опор запланировано на 26 ноября", - сообщили в пресс-службе.

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Также там добавили, что вопрос о подключении ВЛ 220 кВ "Каховская-Титан" будет решаться на заключительной стадии переговоров при подписании сторонами (ремонтниками и участниками блокады Крыма) соответствующего протокола.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

23 ноября в "Укрэнерго" заявили, что отключение линий электропередач в направлении оккупированного Крыма, которое произошло из-за повреждения, не привело к проблемам с энергообеспечением районов Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на 23 ноября участники акции блокады Крыма продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач. В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергией за счет своих генерирующих мощностей.