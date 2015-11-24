Нефть дорожает из-за сообщений о сбитом российском Су-24

Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, слабом долларе и после того, как Саудовская Аравия сообщила о готовности сотрудничать с другими странами для стабилизации рынка нефти, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Отмечается, что по состоянию на 12:38 стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,76% - до 45,13 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,75% - до 42,05 доллара за баррель.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что ВВС Турции на границе с Сирией сбили неизвестный военный самолет после нарушения им воздушного пространства. Позднее Минобороны РФ сообщили, что российский самолет Су-24 потерпел крушение в Сирии. По предварительным данным российского ведомства, пилотам удалось катапультироваться, их судьба уточняется. Также выясняются обстоятельства падения российского самолета.

"Новости о сбитом военном самолете в Сирии говорят о том, что на Ближнем Востоке по-прежнему существует значительный риск", - заявил главный сырьевой аналитик SEB Markets Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop) агентству Рейтер.

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Кроме того, ослабление доллара также оказывает положительное давление на цены на нефть. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) по состоянию на 12:36 опускался на 0,7% - до 99,68 пункта.

Цены на нефть продолжают отыгрывать сообщения Саудовской Аравии. Королевство сообщило о готовности вести работу со странами-членами ОПЕК и государствами, не входящими в картель, по поддержанию стабильных цен на "черное золото" и всего нефтяного рынка. После этого заявления стоимость нефти перешла к росту, хотя ранее в понедельник падала на 2-3%.