Рада одобрила налоговые изменения для новой модели рынка газа

Верховная Рада в рамках создания новой модели рынка природного газа приняла правительственный закон, который разрешает Государственной фискальной службе начислять ренту на газ в зависимости от средневзвешенной цены импорта, а также, по предложению депутатов, освобождает от уплаты налога на добавленную стоимость операции по поставке угля в Украине до 1 июля 2017 года.

За принятие закона №3073 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания предпосылок для новой модели рынка природного газа» проголосовали 232 народных депутата при необходимых 226.

Глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предложила поддержать законопроект за основу и в целом. По ее словам, депутаты предложили дополнить проект закона положением о введении кассового метода определения налоговых обязательств и налогового кредита по налогу на добавленную стоимость для отдельных групп предприятий до 1 июля 2017 года. В их число входят предприятия сферы электро- и теплоснабжения, а также поставляющие уголь. Также от уплаты НДС на указанный срок освобождаются поставки угля на таможенной территории Украины.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, данный законопроект приводит нормы Налогового кодекса, касающиеся добычи газа, в соответствие с положениями принятого ранее закона «О рынке природного газа». «Начиная с 1 января 2016 года у налоговой не будет возможности рассчитывать ренту для украинских добытчиков, в связи с этим мы предложили изменения к законопроекту»,- заявил Демчишин. В частности, рентная плата для «Укргазвыдобування» будет рассчитываться от цены, которую зафиксируют в договоре о покупке газа у «Укргазвыдобування» государственной компанией «Нафтогаз». Для всех остальных участников рынка газа рента будет рассчитываться в зависимости от средневзвешенной цены импорта, которую ежемесячно будет определять Государственная фискальная служба. Таким образом, налоговая получит базу для начисления ренты.

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Как сообщал УНИАН, в Украине 1 октября 2015 года вступил в силу закон о рынке природного газа, в соответствии с которым крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» теряет монополию на этом рынке.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, в стране создается полностью европейская немонополизированная система рынка природного газа, где поставщик сам определяется, кому продавать и где, а покупатель сам определяет, у кого покупать.