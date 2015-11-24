РФ продолжает пугать Украину прекращением поставок угля в ответ на энергоблокаду Крыма

Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович поддерживает инициативу министра энергетики РФ Александра Новака по ответным мерам в отношении Украины за энергоблокаду Крыма.

Об этом вице-премьер сообщил журналистам, пишет ТАСС.

Дворкович напомнил, что это предложение уже прозвучало от министра энергетики РФ. "Я поддерживаю", - сказал вице-премьер в ответ на вопрос о его поддержке этой инициативы.

Во вторник ранее Новак заявил, что Россия может принять решение о прекращении поставок угля в Украину в качестве ответной меры на энергоблокаду Крыма. По его словам, нужно принять решение о прекращении поставок угля российскими коммерческими организациями, которые поставляют уголь украинским электростанциям.

Тем не менее, в краткосрочном периоде подобные санкции не окажут эффекта, поскольку у Украины есть запасы угля и собственная добыча, добавил Новак.

Напомним, сегодня утром на админгранице с Крымом компания «Укрэнерго» начала восстановительные работы на одной из поврежденных электроопор ЛЭП.

Читайте такжеБез света, воды, топлива и с повышенными ценами: в Меджлисе рассказали о жизни блокадного Крыма

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.