Рада предварительно одобрила виртуальный реверс газа из Европы

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий проводить взаимозачет транспортируемого в Европу и из Европы природного газа без его фактического перемещения

За принятие проекта закона №3074 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания предпосылок для новой модели рынка природного газа" в первом чтении проголосовали 230 народных депутатов при необходимых 226.

Докладчиком выступил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. По его словам, данный законопроект позволяет проводить процедуру замещения природного газа. Это фактически означает возможность взаимозачета газа, который поставляется в Евросоюз через Украину, и газа, который поставляется в обратном направлении, без его физического перемещения. Для этого украинский оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" и венгерский оператор FGSZ подписали договор о сочетании трансграничных газопроводов. Договор касается всех газопроводов, пересекающих украинско-венгерскую границу.

Народный депутат, экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник заявил, что реверс газа из Европы является стратегическим вопросом, и призвал депутатов вернуться к рассмотрению данного законопроекта после того, как было провалено первое сигнальное голосование.

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Как сообщал УНИАН, Украина с 2013 года обсуждает с Венгрией и Словакией возможности организации так называемого виртуального реверса газа, который предполагает отбор Украиной объемов газа, которые идут от "Газпрома", и компенсацию этих объемов европейскими операторами, в том числе немецкой компанией RWE. На текущий момент проведено уже несколько раундов таких переговоров, однако пока этот вариант не предусмотрен в договорных отношениях между странами.

В конце мая 2015 года Украина и Венгрия подписали договор о газовом интерконнекторе, который ликвидирует потребность в строительстве физических мощностей по поставкам газа между странами.

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Для начала работы по новому соглашению "Укртрансгазу" необходимы шиппер-коды, которые предоставляют информацию о потоках газа, их направлениях, объемах, времени, заказчиках, получателях и т. п.

"Газпром" не предоставляет украинской стороне шиппер-коды или информацию об отдельных партиях газа, который он транспортирует по территории Украины. На газоизмерительных станциях на западной границе Украины весь объем газа передается компании Gazprom Export – дочернему предприятию "Газпрома". После этого "Газпром" передает газ соседним с Украиной операторам ГТС, раскрывая им шиппер-коды.