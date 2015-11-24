Еврокомиссия: сохранение транзита газа через Украину - приоритет для энергосоюза

"Для нас маршрут транзита через Украину очень важен, нам надо смотреть на него, как на приоритет не только для Еврокомиссии, но и как для всего энергосоюза", - сказал он, выступая в Европарламенте, передает Прайм.

В ЕС создается энергосоюз, одной из задач которого можно считать сокращение зависимости Европы от российского газа. Приоритеты союза - диверсификация источников и маршрутов получения газа.

Также Шефчович заявил, что проект "Северный поток-2" не может рассчитывать на финансовую поддержку Евросоюза.

Он вновь повторил, что "Северный поток-2" должен соответствовать законодательству ЕС и что он не открывает для ЕС новых источников получения газа.

"ЕС поддержит только те инфраструктурные проекты, которые соответствуют ключевым принципам энергосоюза. Диверсификация источников, поставщиков и маршрутов получения энергии является ключевым. Поэтому ("Северный поток-2" - ред.) не станет проектом общего интереса ЕС и не получит финансирование ЕС", - сказал Шефчович.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубов газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. "Газпрому" будет принадлежать 50%, BASF, E.ON, Engie, OMV, Shell - по 10% в проекте. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком-1".

Действующий в ЕС "третий энергопакет" подразумевает, что собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Эти требования создавали препятствия для строительства, например, "Южного потока", от которого пришлось отказаться. РФ в 2014 году начала процедуру разбирательства в ВТО в связи с применением ЕС "третьего энергопакета".

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выражал надежду, что ЕК не допустит реализации данного проекта. По его словам, строительство этого газопровода полностью лишит Киев возможности транспортировать газ в ЕС и приведет к ежегодной потере 2 миллиардов долларов доходов от транзита.