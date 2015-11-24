Еврокомиссия: сохранение транзита газа через Украину - приоритет для энергосоюза
Вице-президент Еврокомиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович считает сохранение транзита российского газа через Украину одним из приоритетов создаваемого под его руководством энергосоюза ЕС.
"Для нас маршрут транзита через Украину очень важен, нам надо смотреть на него, как на приоритет не только для Еврокомиссии, но и как для всего энергосоюза", - сказал он, выступая в Европарламенте, передает Прайм.
В ЕС создается энергосоюз, одной из задач которого можно считать сокращение зависимости Европы от российского газа. Приоритеты союза - диверсификация источников и маршрутов получения газа.
Также Шефчович заявил, что проект "Северный поток-2" не может рассчитывать на финансовую поддержку Евросоюза.
Он вновь повторил, что "Северный поток-2" должен соответствовать законодательству ЕС и что он не открывает для ЕС новых источников получения газа.
"ЕС поддержит только те инфраструктурные проекты, которые соответствуют ключевым принципам энергосоюза. Диверсификация источников, поставщиков и маршрутов получения энергии является ключевым. Поэтому ("Северный поток-2" - ред.) не станет проектом общего интереса ЕС и не получит финансирование ЕС", - сказал Шефчович.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубов газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. "Газпрому" будет принадлежать 50%, BASF, E.ON, Engie, OMV, Shell - по 10% в проекте. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком-1".
Действующий в ЕС "третий энергопакет" подразумевает, что собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Эти требования создавали препятствия для строительства, например, "Южного потока", от которого пришлось отказаться. РФ в 2014 году начала процедуру разбирательства в ВТО в связи с применением ЕС "третьего энергопакета".
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выражал надежду, что ЕК не допустит реализации данного проекта. По его словам, строительство этого газопровода полностью лишит Киев возможности транспортировать газ в ЕС и приведет к ежегодной потере 2 миллиардов долларов доходов от транзита.