Турция закупает нефть у террористов ИГИЛ - Путин

Об этом сообщает "Газета.Ru".

«Россия давно фиксировала поставки нефти в Турцию из районов Сирии, которые находятся под контролем террористов», - заявил Владимир Путин.

Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.

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СМИ сообщили, что один из пилотов российского Су-24 погиб.

Ранее Путин заявил, что Турция хочет поставить НАТО на службу ИГИЛ.