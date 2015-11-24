Турция закупает нефть у террористов ИГИЛ - Путин
15:34, 24 ноября 2015Энергетика
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Президент России Владимир Путин обвинил Турцию в закупке нефти у боевиков «Исламского государства». Об этом президент России заявил в ходе встречи с королем Иордании Абдаллой II.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru".
«Россия давно фиксировала поставки нефти в Турцию из районов Сирии, которые находятся под контролем террористов», - заявил Владимир Путин.
Как сообщал УНИАН, сегодня турецкий самолет F-16 сбил российский Су-24, нарушивший воздушное пространство страны. Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.
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СМИ сообщили, что один из пилотов российского Су-24 погиб.
Ранее Путин заявил, что Турция хочет поставить НАТО на службу ИГИЛ.
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