В "ДНР" заявили о полном прекращении поставок угля в Украину с оккупированных территорий

Боевики террористической группировки "ДНР" намерены полностью приостановить поставки угля на подконтрольные Киеву территории Украины. Об этом заявил "министр транспорта" "ДНР" Семен Кузьменко

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"Поставки угля остановлены в Украину. Сегодня с 17.00 будут остановлены все, которые не были остановлены, потому что до этого были остановлены только поставки энергетических углей. Насколько я понимаю, переговоры зашли в тупик, ситуация будет усугубляться", - цитируют Кузьменко "РИА Новости".

Отмечается, что причину этого решения он не уточнил, но добавил, что "тут меньше политики, тут больше экономики".

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Отметим, ранее сообщалось, что в связи с подрывом линий электропередач оккупированный Крым остается практически полностью обесточенным. В ответ на эту ситуацию в Минэнерго РФ также обещали рассмотреть возможность введения контрмер в отношении Украины. Среди них называли в частности и прекращение поставок газа из РФ.