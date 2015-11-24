В прифронтовое Гранитное электричество подадут через 10 дней

В обесточенном более трех недель поселке Гранитное электроснабжение восстановят через 10 дней.

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Об этом сообщил председатель Волновахской ВГА Валерий Лубинец, передает местный портал 0629.

Отмечается, что несколько дней назад в центре поселка решали, как протянуть 5 км электропровода от соседнего села Староигнатовки и таким образом исключить зависимость от неподконтрольной Украине подстанции. Она расположена в Тельманово.

Опоры для установки новой линии сегодня собирают со всего Волновахского района.

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В ВГА отметили, что вопрос о переподключении Гранитного поднимался еще летом, тогда после каждого обстрела жители на несколько дней оставались без света.

В целом сейчас обстановка контролируемая - в поселок завозится вода, продукты. В школе проходят занятия, здесь подключили генератор.

Как сообщалось, жители Гранитного уже более трех недель остаются без электроснабжения.