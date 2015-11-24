РФ собирается к 20 декабря протянуть подводный электрокабель в аннексированный Крым
Первая очередь энергомоста, связывающего Краснодарский край России с аннексированным Крымом, будет введена в эксплуатацию до 20 декабря.
Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает Би-би-си. "По графику у нас первый этап должен был быть в марте 2016 года, но мы поставили нашим энергетикам задачу, чтобы этот срок был скорректирован", - заявил он.
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Аннексированный Россией Крым, принадлежащий Украине, был обесточен в период с 20 по 22 ноября в результате подрыва опор ЛЭП в Херсонской области.
Предполагалось также, что первая очередь энергомоста через Керченский пролив будет проложена до 22 декабря.
Полностью завершить прокладку энергомоста в виде подводного кабеля предполагается к концу 2018 года.
Ранее сообщалось, что в Керчь прибыло китайское судно-кабелеукладчик JIAN JI 3001, которое предполагалось задействовать в прокладке энергомоста.
Украинские активисты и выходцы из Крыма проводят блокаду полуострова с 20 сентября. В частности, они не пропускают в Крым грузовой автотранспорт.
Государственная пограничная служба Украины сообщила во вторник о введении дополнительных мер, ограничивающих перемещение грузов на "временно оккупированную территорию Крыма".
Помимо временного прекращения грузового автомобильного и железнодорожного сообщения, особое внимание украинские пограничники будут уделять судам, чьи маршруты пролегают вблизи полуострова в соотвествии с указом президента Петра Порошенко. Цель этой меры – не допустить перемещения грузов в Крым морским транспортом.