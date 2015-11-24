РФ собирается к 20 декабря протянуть подводный электрокабель в аннексированный Крым

Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает Би-би-си. "По графику у нас первый этап должен был быть в марте 2016 года, но мы поставили нашим энергетикам задачу, чтобы этот срок был скорректирован", - заявил он.

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Аннексированный Россией Крым, принадлежащий Украине, был обесточен в период с 20 по 22 ноября в результате подрыва опор ЛЭП в Херсонской области.

Предполагалось также, что первая очередь энергомоста через Керченский пролив будет проложена до 22 декабря.

Полностью завершить прокладку энергомоста в виде подводного кабеля предполагается к концу 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Керчь прибыло китайское судно-кабелеукладчик JIAN JI 3001, которое предполагалось задействовать в прокладке энергомоста.

Украинские активисты и выходцы из Крыма проводят блокаду полуострова с 20 сентября. В частности, они не пропускают в Крым грузовой автотранспорт.

Государственная пограничная служба Украины сообщила во вторник о введении дополнительных мер, ограничивающих перемещение грузов на "временно оккупированную территорию Крыма".

Помимо временного прекращения грузового автомобильного и железнодорожного сообщения, особое внимание украинские пограничники будут уделять судам, чьи маршруты пролегают вблизи полуострова в соотвествии с указом президента Петра Порошенко. Цель этой меры – не допустить перемещения грузов в Крым морским транспортом.