В Херсонской области восстановили одну из поврежденных опор ЛЭП - "Укрэнерго"

Об этом сообщается на сайте Госпредприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Читайте такжеРФ собирается к 20 декабря протянуть подводный электрокабель в аннексированный Крым

В сообщении отмечается, что "несмотря на тяжелые условия труда (сильный дождь, ветер, размокший грунт), бригады Херсонских магистральных сетей ГП "НЭК "Укрэнерго" выполнили запланированный на день объем работ по восстановлению ВЛ 220 кВ (линий электропередачи) Каховская - Титан. Демонтирована повреждена опора, установлена новая железобетонная опора, выровнены и закреплены соседние от разрушенной промежуточные опоры".

Как сообщал УНИАН, ремонтные работы на линии электропередач "Каховская-Титан", которые начались сегодня, завершатся, ориентировочно, 26 ноября.

По данным пресс-службы "Укрэнерго", кратчайшие сроки ремонта электроопоры и проводов на поврежденной высоковольтной линии электропередач - 26 ноября, но все будет зависеть от ряда факторов, в частности и от погодных условий. Новую опору вместо разрушенной планируют поставить уже завтра.

В ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.