СМИ: Россия прекратила отгрузку угля в Украину

Отгрузка угля в Украину приостановлена, пишет Коммерсант со ссылкой на проинформированный источник.

"И энергетический, и коксующийся уголь в адрес украинских потребителей не пропускает таможня",— говорит источник в одной из угольных компаний.

Отмечается, что эту информацию подтвердили и собеседники издания среди операторов. Но, уточняет один из них, транзит угля через Украину идет нормально.

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Вместе с тем, согласно сообщению, другой источник издания в угольной отрасли полагает, что связывать заявление министра энергетики РФ Александра Новака (о прекращении поставок угля Киеву в ответ на ситуацию с энергоснабжением Крыма - УНИАН) и сложности с экспортом рано: бюрократия с обеих сторон границы в целом усугубилась.

Согласно сообщению, источник в правительстве РФ заверил, что директив на этот счет пока нет, мера рассматривается. В пресс-службе ФТС заявили, что "не располагают информацией по вопросу", а в ОАО РЖД заверили, что ограничений поставок на Украину нет.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

Во вторник ранее Новак заявил, что Россия может принять решение о прекращении поставок угля в Украину в качестве ответной меры на энергоблокаду Крыма. По его словам, нужно принять решение о прекращении поставок угля российскими коммерческими организациями, которые поставляют уголь украинским электростанциям.

Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович поддерживает инициативу министра энергетики РФ Александра Новака по ответным мерам в отношении Украины за энергоблокаду Крыма.

Вечером 24 ноября в Херсонской области одну из поврежденных опор уже восстановили.



