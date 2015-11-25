Нефть дорожает из-за опасений конфронтации Турции и России

Мировые цены на нефть в среду сохраняют положительную динамику после достижения двухнедельного максимума на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке после инцидента с российским самолетом в Сирии, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:58 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% - до 46,23 доллара за баррель. Ранее она пробивала вверх максимальную отметку за последние две недели в 46,5 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,5% - до 42,87 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

"Геополитические опасения и терроризм оказывают значительное влияние на рынок в последние несколько недель", - сказал агентству Блумберг партнер в Again Capital LLC в Нью-Йорке Джон Килдафф (John Kilduff).

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Сдержать рост стоимости нефти в среду помогают данные Американского института нефти (API), которые показали рост запасов сырья в США за минувшую неделю.

Согласно этим данным, коммерческие запасы в стране выросли на 2,6 миллиона баррелей, в то время как аналитики ждали снижения на 200 тысяч баррелей. Свою оценку данного показателя в среду опубликует Минэнерго США. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидают, что показатель увеличился на 1,2 миллиона баррелей.

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