Украина прекратила закупки российского газа - "Газпром"

Украина прекратила закупки российского газа, сообщили УНИАН в управлении информации российского газового монополиста "Газпрома" со ссылкой на главу компании Алексея Миллера.

"Сегодня по состоянию на 10 часов утра "Нафтогаз Украины" выбрал ранее предоплаченные объемы российского газа. Новой предоплаты не поступало. Заявки на поставку газа от "Нафтогаза Украины" нет. Таким образом, поставки прекращаются до поступления от украинской компании новых платежей", - сказал Миллер.

Миллер предполагает, что отказ от закупки российского газа создает серьезные риски для надежного транзита газа в Европу по территории Украины и для газоснабжения украинских потребителей предстоящей зимой.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина сможет пройти текущий и последующие отопительные сезоны в случае принятия решения в России о прекращении поставок газа в Украину.

Украина, следуя трехсторонним брюссельским договоренностям, 31 октября завершила закупку у российского "Газпрома" 2 миллиарда кубометров природного газа по цене 227 долларов за 1 тысячу кубометров.

С 1 ноября импорт российского газа был сокращен в десятки раз, при этом "Нафтогаз" перечислил "Газпрому" 64 миллиона долларов предоплаты для продолжения минимальных закупок.

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По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, Украина планирует согласовать возможности, условия поставок и цену российского газа в 1 квартале 2016 года до 20 декабря текущего года.