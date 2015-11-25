Конфронтация России и Турции может "похоронить" проект газопровода "Турецкий поток" – эксперт

Обострение отношений России и Турции из-за сбитого турецкими ВВС российского военного самолета Су-24 может поставить под сомнение будущее проекта строительства газопровода "Турецкий поток" в обход Украины, сказал эксперт по энергетическим вопросам, глава Комитета энергетической независимости Украины Иван Надеин.

По его мнению, проект может быть заморожен, а потом и вовсе закрыт.

"Действия Турции и тональность российских властей не дает оснований для оптимизма лоббистам этого проекта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже отменил визит в Турцию, запланированный на 25 ноября. Одним из главных вопросов этого визита должен был стать новый газопровод, - отметил эксперт. - С учетом того, что "Турецкий поток" последние несколько месяцев буксовал из-за разногласий в цене на российский газ, есть все основания прогнозировать, что в ближайшее время данный вопрос с повестки дня будет снят. Таким образом, к концу следующего года нового газопровода в обход Украины не будет".

Надеин напомнил, что о старте проекта "Турецкий поток" торжественно объявили в феврале 2015 года, закрыв предварительно другой – альтернативный проект "Южный поток".

"Предполагалось, что через "Турецкий поток" Россия сможет прокачивать до 32 миллиардов кубометров газа, часть из которого пойдет на нужды турецких потребителей, а часть – в страны юго-восточной Европы через газовый хаб на турецко-греческой границе", - обратил внимание эксперт.

В то же время, он подчеркнул, что "Турецкий поток" с самого начала был скорее политическим проектом, чем экономическим, как любой другой проект строительства газопровода в обход Украины.

"Экономической целесообразности в этом нет, ведь европейские страны не заинтересованы в увеличении зависимости от российского газа, сохраняя объемы поставок на уровне 130-140 миллиардов кубометров ежегодно. Другое дело, что Россия любой ценой пытается оставить нашу ГТС без транзита, поэтому вкладывает большие ресурсы в новые газопроводы. Но в свете сегодняшних событий "Турецкий поток" вряд ли будет построен", – сообщил эксперт.

По его мнению, это играет на руку Украине и открывает новые возможности по защите национальных интересов, а также дает шанс возобновить строительство LNG-терминала, поскольку "геополитическая ситуация в регионе кардинально изменилась", уверен эксперт.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября российский военный самолет Су-24, направлявшийся в Сирию, нарушил воздушное пространство Турции и был сбит турецкими ВВС. Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что ВВС Турции действовали в полном соответствие с предписаниями. Кроме того, солидарность с действиями турецких военных высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

1 декабря 2014 года ОАО "Газпром" и турецкая компания Botas подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" мощностью 63 миллиарда кубометров газа в год из России в направлении Турции через Черное море. В июне текущего года Турция выдала РФ разрешение на инженерные изыскания по морскому участку "Турецкого потока". Другие работы по проекту не осуществлялись.